HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF reagiert am Nachmittag positiv

Um 16:28 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 362,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'205 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie legte bis auf 370,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 365,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22'238 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 52,95 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 26,01 Prozent sinken.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,31 EUR je Aktie ausschütten. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,32 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent auf 11.91 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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