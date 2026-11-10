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10.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Dienstagmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 364,60 EUR zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 364,60 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'337 Punkten liegt. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 370,60 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 365,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9'719 HOCHTIEF-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 34,19 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 36,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,31 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. HOCHTIEF veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 11.91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,33 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.
Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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