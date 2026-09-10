HOCHTIEF Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von HOCHTIEF

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 408,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'608 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 404,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 436,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35'190 HOCHTIEF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Bei einem Wert von 217,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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