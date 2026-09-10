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10.09.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Mittag auf rotem Terrain

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 421,00 EUR.

HOCHTIEF
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Um 12:28 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 421,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'995 Punkten realisiert. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 419,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 436,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'092 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 217,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,92 EUR ausgeschüttet werden. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,31 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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