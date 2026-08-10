HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF steigt am Montagvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 454,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'505 Punkten steht. In der Spitze gewann die HOCHTIEF-Aktie bis auf 455,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 452,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'072 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 201,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 55,59 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 EUR. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,28 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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