HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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10.08.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag gesucht
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 453,80 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 453,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'315 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 457,60 EUR. Mit einem Wert von 452,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10'604 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,08 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 201,60 EUR fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 125,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,87 EUR belaufen. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,28 EUR je HOCHTIEF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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