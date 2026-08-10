HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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10.08.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag im Aufwind
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 455,80 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 455,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'440 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 457,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 452,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6'708 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 17,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 201,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,87 EUR ausgeschüttet werden. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10.74 Mrd. EUR gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,28 EUR je HOCHTIEF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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