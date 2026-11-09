|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Anleger setzen HOCHTIEF am Montagvormittag unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,2 Prozent auf 346,60 EUR abwärts.
Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 346,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'612 Punkten steht. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 339,80 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 342,20 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 14'652 Aktien.
Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 59,84 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 268,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,68 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,31 EUR. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 2,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.91 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie
Deutsche Bank AG gibt HOCHTIEF-Aktie Hold
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet HOCHTIEF-Aktie mit Hold
HOCHTIEF-Aktie sackt dennoch ab: KI-Boom treibt kräftig an - Auftragsbestand auf Rekordhöhe
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
09:29
|HOCHTIEF Aktie News: Anleger setzen HOCHTIEF am Montagvormittag unter Druck (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.11.26
|ACS dementiert Bericht über Interesse an Komplettübernahme von Hochtief (AWP)
|
06.11.26
|IPO/Kreise: ACS erwägt Komplettkauf von Hochtief - Turner-Börsengang? (AWP)
|
06.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.11.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt tritt zum Wochenstart auf der Stelle, während der deutsche Leitindex ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.