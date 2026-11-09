HOCHTIEF Aktie News: Anleger setzen HOCHTIEF am Montagvormittag unter Druck

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 346,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'612 Punkten steht. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 339,80 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 342,20 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 14'652 Aktien.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 59,84 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 268,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,68 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,31 EUR. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 2,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.91 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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