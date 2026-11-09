HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag tiefer

Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 360,20 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'073 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 339,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 342,20 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50'969 Stück gehandelt.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 53,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 25,60 Prozent Luft nach unten.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,31 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 3,46 EUR gegenüber 2,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.91 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.74 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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