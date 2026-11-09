HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag mit roter Tendenz

Um 12:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 350,40 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'902 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 339,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 342,20 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 37'882 Aktien.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,00 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 30,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,31 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,32 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.91 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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