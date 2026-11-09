|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 350,40 EUR.
Um 12:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 350,40 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'902 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 339,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 342,20 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 37'882 Aktien.
Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,00 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 30,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,31 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,32 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.91 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie
Deutsche Bank AG gibt HOCHTIEF-Aktie Hold
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet HOCHTIEF-Aktie mit Hold
HOCHTIEF-Aktie sackt dennoch ab: KI-Boom treibt kräftig an - Auftragsbestand auf Rekordhöhe
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
12:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
09:29
|HOCHTIEF Aktie News: Anleger setzen HOCHTIEF am Montagvormittag unter Druck (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
07.11.26
|ACS dementiert Bericht über Interesse an Komplettübernahme von Hochtief (AWP)
|
06.11.26
|IPO/Kreise: ACS erwägt Komplettkauf von Hochtief - Turner-Börsengang? (AWP)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.