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09.10.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag auf grünem Terrain

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 392,80 EUR nach oben.

HOCHTIEF
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Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 392,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'910 Punkten liegt. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 396,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 394,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'935 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 29,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 242,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,29 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,04 EUR belaufen. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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