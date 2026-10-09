HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag in Grün

Das Papier von HOCHTIEF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 392,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'995 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 396,60 EUR. Mit einem Wert von 394,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 8'709 Stück.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 242,40 EUR ab. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 61,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,04 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10.74 Mrd. EUR gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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