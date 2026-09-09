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09.09.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF büsst am Mittwochvormittag ein

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF büsst am Mittwochvormittag ein

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 444,20 EUR ab.

HOCHTIEF
413.51 CHF -0.84%
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Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 444,20 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'338 Punkten steht. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 442,20 EUR. Bei 444,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'949 HOCHTIEF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 24,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 217,00 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 51,15 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,92 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HOCHTIEF
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