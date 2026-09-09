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09.09.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Kurseinbussen

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 436,40 EUR ab.

HOCHTIEF
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Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 436,40 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'069 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 432,00 EUR. Bei 444,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 83'874 Aktien.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Mit einem Zuwachs von 26,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 101,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,92 EUR belaufen. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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