HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit Kurseinbussen

Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 443,40 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'178 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 438,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 444,20 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 51'293 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 24,94 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 217,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,92 EUR. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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