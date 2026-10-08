HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Donnerstagvormittag ins Minus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 389,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'699 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie sank bis auf 389,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 397,00 EUR. Bisher wurden heute 2'860 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 42,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 242,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,81 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,04 EUR ausgeschüttet werden. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie verdient. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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