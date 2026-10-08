HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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08.10.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 397,40 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 397,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'718 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 386,20 EUR. Bei 397,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 21'898 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.
Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 242,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,04 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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