HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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08.09.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von HOCHTIEF
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 433,20 EUR.
Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 433,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'393 Punkten steht. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 431,00 EUR. Mit einem Wert von 436,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'611 HOCHTIEF-Aktien.
Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 27,89 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 217,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 49,91 Prozent Luft nach unten.
HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,92 EUR belaufen. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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