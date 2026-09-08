HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zieht am Nachmittag an

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 440,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'475 Punkten steht. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 441,00 EUR zu. Bei 436,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 19'991 Stück.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Mit Abgaben von 50,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,92 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,31 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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