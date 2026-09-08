HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Mittag ab

Um 12:28 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 435,60 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'452 Punkten steht. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 431,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 436,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 9'792 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,18 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 217,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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