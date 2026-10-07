HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 408,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'519 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 405,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 407,40 EUR. Bisher wurden heute 2'240 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Gewinne von 35,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,40 EUR am 24.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 40,59 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,03 EUR. HOCHTIEF gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 10.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,45 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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