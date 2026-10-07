Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’792 0.0%  SPI 19’532 -0.2%  Dow 50’987 -1.0%  DAX 25’068 -1.5%  Euro 0.9326 -0.4%  EStoxx50 6’172 -1.6%  Gold 4’101 -1.5%  Bitcoin 69’136 -3.0%  Dollar 0.8332 0.2%  Öl 101.8 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
FMC stellt Spitze neu auf: Korangy folgt auf Giza
Sportradar-Aktie sackt ab: Atrium Sports an Teamworks verkauft
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Halbleiter-Aktien: Welche KI-Chip-Werte laut Analysten jetzt günstig sind
Suche...
Plus500 Depot

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von HOCHTIEF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 405,00 EUR.

HOCHTIEF
374.31 CHF -2.91%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 405,00 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'342 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 403,80 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 407,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8'724 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 26,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (242,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 67,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,03 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren verdient

HOCHTIEF-Aktie in Rot: Wichtiger Dienstleistungsvertrag in Sellafield verlängert

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
29.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Levi Strauss & Co. – „Qualität kommt nie aus der Mode“ - gilt das auch an der Börse?
14:31 Die Reindustrialisierung der USA: Welche Unternehmen vom Fabrikboom profitieren könnten
09:05 SMI setzt Erholung fort
08:16 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
06.10.26 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’329.21 19.98 SFBR9U
Short 14’832.71 11.54 SXBVXU
Short 15’276.50 8.41 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’791.90 07.10.2026 17:10:40
Long 13’152.46 18.14 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie in Rot: Konzern startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten - Kasseler Lokomotivwerk übernommen
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.