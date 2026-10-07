HOCHTIEF Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von HOCHTIEF

Um 12:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 405,00 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'342 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 403,80 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 407,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8'724 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 26,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (242,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 67,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,03 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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