HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag im Plus

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 430,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'381 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 432,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 425,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'078 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,72 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 217,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 98,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,92 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Am 11.11.2027 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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