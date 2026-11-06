HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 345,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'474 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 344,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 344,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 3'323 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 252,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 26,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,31 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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