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06.11.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 338,20 EUR.
Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 338,20 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'591 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 337,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 344,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33'054 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Bei 252,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,31 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,56 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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