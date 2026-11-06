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06.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Freitagmittag zu
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 346,80 EUR zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 346,80 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'509 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 352,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 344,40 EUR. Bisher wurden heute 12'464 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,10 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,31 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR in den Büchern standen.
HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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