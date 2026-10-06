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06.10.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 402,60 EUR.

HOCHTIEF
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Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der HOCHTIEF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 402,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'482 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 404,40 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 400,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 404,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'521 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 37,61 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 242,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,79 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,03 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 27.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,45 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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