HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Dienstagnachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 413,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'563 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 413,00 EUR. Bei 404,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 23'650 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 25,45 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 242,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,31 Prozent.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,03 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,45 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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