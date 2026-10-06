Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’620 0.7%  DAX 25’462 0.8%  Euro 0.9356 0.3%  EStoxx50 6’275 0.5%  Gold 4’164 0.6%  Bitcoin 71’203 -0.1%  Dollar 0.8310 0.0%  Öl 99.1 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
findependent-Kolumne: Steigende Zinsen bewegen die Märkte
Suche...
ETF Sparplan

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Dienstagnachmittag zu

HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 413,00 EUR zu.

HOCHTIEF
385.54 CHF 3.33%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 413,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'563 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 413,00 EUR. Bei 404,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 23'650 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 25,45 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 242,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,31 Prozent.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,03 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,45 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

HOCHTIEF-Aktie in Rot: Wichtiger Dienstleistungsvertrag in Sellafield verlängert

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten