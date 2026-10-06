HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'673 Punkten tendiert. Die HOCHTIEF-Aktie legte bis auf 409,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 404,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10'885 HOCHTIEF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 242,40 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 39,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,03 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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