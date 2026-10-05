HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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05.10.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 405,00 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 405,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'484 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 403,20 EUR. Bei 407,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'029 HOCHTIEF-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Mit einem Zuwachs von 36,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 242,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 67,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,03 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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