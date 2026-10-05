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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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05.10.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Verlusten

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 398,80 EUR.

HOCHTIEF
373.10 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

Die HOCHTIEF-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 398,80 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'462 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 397,40 EUR ab. Bei 407,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10'146 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 242,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,03 EUR je Aktie ausschütten. HOCHTIEF gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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