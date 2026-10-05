HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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05.10.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag im Minus
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 401,00 EUR abwärts.
Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 401,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'390 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 398,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 407,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'701 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,15 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 242,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,03 EUR aus. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.
In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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