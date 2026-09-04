HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verliert am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 420,40 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'351 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 414,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 421,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'459 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 216,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 48,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,92 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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