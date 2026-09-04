HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Freitagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 426,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'472 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 429,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 421,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20'702 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 29,99 Prozent Luft nach oben. Bei 216,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,92 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 27.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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