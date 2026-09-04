HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Wert von 422,80 EUR bewegte sich die HOCHTIEF-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 32'403 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 426,40 EUR. In der Spitze büsste die HOCHTIEF-Aktie bis auf 414,80 EUR ein. Bei 421,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'664 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Am 05.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 216,40 EUR. Mit Abgaben von 48,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,92 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,31 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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