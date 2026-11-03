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03.11.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag auf rotem Terrain

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 372,20 EUR abwärts.

HOCHTIEF
352.44 CHF 1.32%
Kaufen Verkaufen

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 372,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'538 Punkten steht. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 368,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 369,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2'469 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,84 Prozent. Bei 248,80 EUR fiel das Papier am 03.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,18 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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