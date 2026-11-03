HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag nahe Nulllinie

Mit einem Wert von 377,80 EUR bewegte sich die HOCHTIEF-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 30'730 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 378,00 EUR. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 368,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 369,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'124 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 31,81 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 248,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,15 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,58 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für HOCHTIEF-Aktie

DAX 40-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren verdient