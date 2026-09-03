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03.09.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tritt am Vormittag auf der Stelle

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tritt am Vormittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Kaum Ausschläge verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 408,60 EUR.

HOCHTIEF
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Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der HOCHTIEF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 408,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 32'017 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 410,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 408,00 EUR. Bei 409,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'731 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,58 Prozent. Am 04.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 92,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,92 EUR je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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