HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Das Papier von HOCHTIEF legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 410,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'129 Punkten tendiert. Die HOCHTIEF-Aktie legte bis auf 415,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 409,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'620 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 35,12 Prozent zulegen. Am 04.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 48,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,92 EUR aus. Am 27.07.2026 äusserte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

HOCHTIEF-Aktie auf rotem Terrain: Konzern sichert sich Freileitungsspezialist Autmatec

DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2026: Die Expertenmeinungen zur HOCHTIEF-Aktie