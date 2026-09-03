HOCHTIEF Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von HOCHTIEF

Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 404,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'039 Punkten liegt. In der Spitze büsste die HOCHTIEF-Aktie bis auf 402,60 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 409,00 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'019 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 36,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,40 EUR am 04.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 90,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,92 EUR. HOCHTIEF gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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