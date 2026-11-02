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02.11.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 374,60 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 374,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'493 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 378,20 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 374,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3'380 HOCHTIEF-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 248,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,18 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 6,60 EUR je Wertpapier. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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