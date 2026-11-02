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02.11.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zieht am Montagnachmittag an

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 381,40 EUR.

HOCHTIEF
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Das Papier von HOCHTIEF konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 381,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'840 Punkten tendiert. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 381,40 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 374,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16'379 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 31,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2025 Kursverluste bis auf 248,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 13’794.38 13.71 STW8BU
Long 13’185.26 8.84 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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