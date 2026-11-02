HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF reagiert am Montagmittag positiv

Um 12:28 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 377,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'675 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 378,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'437 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2025 auf bis zu 248,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,15 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,18 EUR aus. HOCHTIEF gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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