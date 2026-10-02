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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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02.10.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Freitagvormittag vor

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schiebt sich am Freitagvormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 403,60 EUR.

HOCHTIEF
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 403,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'474 Punkten steht. Bei 403,60 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 399,80 EUR. Zuletzt wechselten 1'444 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. 37,26 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 240,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,03 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,45 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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