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02.10.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag fester

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 406,20 EUR nach oben.

HOCHTIEF
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Das Papier von HOCHTIEF konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 406,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'511 Punkten liegt. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 409,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 399,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15'915 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 240,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 40,82 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,03 EUR aus. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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