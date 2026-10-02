HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit Kursplus

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 404,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'458 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 409,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 399,80 EUR. Zuletzt wechselten 9'002 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,93 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 240,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 40,58 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,03 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 6,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,42 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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