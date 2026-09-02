HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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02.09.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 417,80 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 417,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'931 Punkten tendiert. Bei 418,80 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 411,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3'351 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.05.2026 auf bis zu 554,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 32,60 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,92 EUR. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,31 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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