HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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02.09.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 409,40 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 409,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'026 Punkten liegt. Bei 407,00 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 411,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'021 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 210,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 48,61 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,92 EUR aus. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.
Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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