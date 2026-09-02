HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Mittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'739 Punkten liegt. Bei 420,00 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 411,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'272 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 33,05 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 210,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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