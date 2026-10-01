HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 386,80 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'640 Punkten steht. In der Spitze büsste die HOCHTIEF-Aktie bis auf 386,00 EUR ein. Bei 386,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'453 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2025 Kursverluste bis auf 226,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,52 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,03 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 6,60 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,45 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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